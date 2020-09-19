مخالفتان بنفس العقار.. كيف تحسب قيمة مخالفتك البنائية؟ (2 – 3)



كتب- محمد نصار:



يعتقد الكثيرون أن قيمة مقابل التصالح على مخالفة البناء الخاصة بهم يتم حسابها من خلال ضرب قيمة سعر المتر في منطقتهم والمحدد بقرار من المحافظ في إجمالي مساحة المخالفة بالأمتار المسطحة، ولكن وفق القانون هذه العملية الحسابية غير صحيحة.



حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية مجموعة من الشروط التي يجب العمل بها في حساب قيمة المخالفة بحسب نوعها وأعطى لكل نوع مخالفة نسبة مئوية من قيمة سعر متر التصالح المعلن وبذلك لن يكون المواطن مجبرا على دفع سعر المتر المعلن كله.



يستعرض مصراوي في سلسلة من الموضوعات كيفية حساب قيمة مخالفتك البنائية بنماذج استرشادية وذلك لتكون على علم بكل ما يجب عليك دفعه من أموال نظير التصالح، وذلك بالنسبة للعقارات الصادر لها تراخيص بناء لعدد من الأدوار وحدث بها مخالفات للأدوار الصادر بها الترخيص وكذلك لاشتراطات الترخيص.



وبالنسبة لحالة المبنى الصادر له ترخيص بعدد من الأدوار وبه مخالفات تعليات زائدة ومخالفات للاشتراطات البنائية والتخطيطية للترخيص للأدوار المرخصة، يتم حساب قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من خلال العملية الحسابية (إجمالي مسطح المخالفات بالأدوار المخالفة المرخصة × 25% من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع).



وبافتراض أن العقار مكون من أرضي و5 طوابق، الأرضي و3 منها مرخصة و2 منها غير مرخصة بالكامل ومطابقة للاشتراطات البنائية والتخطيطية، على اعتبار أن المبنى 200 متر وسعر المتر 200 جنيه يكون حساب قيمة المخالفات في إجمالي المبنى كالتالي:



- بالنسبة للأرضي والـ3 أدوار المرخصين والمخالفين لاشتراطات البناء والتخطيط (إجمالي مسطح الأدوار.. أرضي وأول وثاني وثالث × 25% من قيمة سعر المتر المسطح)، ووفقا لذلك تكون العملية الحسابية (200 متر × 4 أدوار= 800 متر مخالفات × 50 جنيها= 40000 جنيه).



- بالنسبة للأدوار 4 و5 المخالفين لعدد الأدوار بالترخيص يكون حساب قيمة المخالفة عليهما كالتالي (إجمالي مسطح المخالفات بالدورين × 50% من قيمة التصالح مقابل المتر)، ووفقا لذلك تكون العملية الحسابية (200 متر × 2 دور= 400 متر × 100 جنيه= 40000 جنيه)، ليكون إجمالي المخالفات على هذا العقار 80000 جنيه.



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