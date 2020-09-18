أكثر الكلمات إنتشاراً

اتفاق السلام التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

شعر بها سكان 6 محافظات.. تفاصيل حدوث هزة أرضية بقوة 5,8 ريختر بجزيرة كريت

08:02 م الجمعة 18 سبتمبر 2020
شعر بها سكان 6 محافظات.. تفاصيل حدوث هزة أرضية بقوة 5,8 ريختر بجزيرة كريت

نتيجة زلزال - ارشيفية

مصراوي

رصدت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، الجمعة، وقوع هزة أرضية بلغت قوتها 5,8 على مقياس ريختر جنوب جزيرة كريت.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الزلزال شعر به سكان محافظات " اسكندرية ـ مطروح ـ الغربية ـ الدقهلية ـ دمياط ـ البحيرة "، والسواحل الشمالية.

وتعد الشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

زلزال المعهد القومى للبحوث الفلكية جزيرة كريت

الخبر التالى:

البيئة: التفتيش على 1576 منشأة وفحص عوادم 7193 سيارة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 101641

    عدد المصابين

  • 87158

    عدد المتعافين

  • 5715

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 30063255

    عدد المصابين

  • 21819114

    عدد المتعافين

  • 945542

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تغطية مباشرة| أسوان - الزمالك.. بطولة الدوري

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا