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رئيس حزب الوفد يلغي قرار تفويض السكرتير العام في إدارة العملية الانتخابية

10:14 م الخميس 17 سبتمبر 2020
رئيس حزب الوفد يلغي قرار تفويض السكرتير العام في إدارة العملية الانتخابية

المستشار بهاء الدين أبو شقة

مصراوي

قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إلغاء قرار التفويض السابق إصداره لسكرتير عام الحزب النائب فؤاد بدراوي، المتضمن إدارة العملية الانتخابية لمجلس النواب.

وتابع في بيان له، الخميس، أن التفويض أًصبح لاغيا من تاريخه ولا يعتد به وغير ساري المفعول.

وكانت قد أصدرت الهيئة العليا لحزب الوفد، بيانا اليوم عقب اجتماعها قالت فيه إن قرار الهيئة العليا للحزب هو الانسحاب من تحالف القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، و توجيه الخطابات الخاصة بهذا القرار للهيئة الوطنية للانتخابات ومسئولي تحالف القائمة الوطنية لإلغاء مرشحي الحزب وصفتهم الوفدية.

كما قررت انسحاب حزب الوفد من المشاركة على المقاعد الفردية لانتخابات مجلس النواب بالائتلاف الفردي.

وقررت إلغاء التفويض السابق لرئيس الحزب بهاء أبوشقة بالتفاوض مع تحالف القائمة الوطنية وإلغاء ما يترتب عليه من أثار، وسحب أسماء المرشحين عن حزب الوفد وعدم الاعتداد بالقرار الصادر من قبل رئيس الحزب بشأن الترشيح لعدم عرضه على الهيئة العليا.

بهاء الدين أبو شقة حزب الوفد فؤاد بدراوي مجلس النواب

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