السيسي يوجه بإطلاق اسم رئيس الوزراء الياباني السابق على محور مروري بشرق القاهرة

كتب - يوسف عفيفي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد بكري رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبدالعزيز الفقي رئيس تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات مشروعات شبكة الطرق والمحاور الجديدة في محافظة القاهرة، فضلاً عن عدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية.

وفي هذا الإطار؛ تم عرض الموقف التنفيذي لمجموعة الطرق والمحاور والكباري الجاري إنشاؤها في إطار المراحل المختلفة من تطوير شرق القاهرة، خاصةً بمناطق مدينة نصر وجسر السويس، ومخطط ربط محطة عدلي منصور بالمطار، إلى جانب التطوير المعماري والإنشائي الجاري في إطار المخطط العام للأراضي المحيطة بمحاور مطار القاهرة.

ووجه الرئيس، في هذا الإطار بتنفيذ محور مروري جديد يربط محور الشهيد بطريق السويس، على أن يطلق عليه اسم "محور شينزو آبي" رئيس الوزراء الياباني السابق، مع تنظيم تلك المنطقة وفق مخطط هندسي وإنشائي متطور، وتحويل خطوط كهرباء الضغط العالي بالمنطقة من هوائية إلى أرضية.

ووجه السيسي، بمراعاة توفير كافة الخدمات المتكاملة للمواطنين بالمحاور الرئيسية المختلفة الجاري تطويرها وتلك التي تمت بالفعل، بما فيها من محطات الوقود؛ وذلك لتوفير عوامل الأمن والسلامة للمواطنين، وكذا لما لهذا المخطط من عائد استثماري وتوفير فرص عمل.

واطلع الرئيس، على نماذج التصميمات الجديدة المتطورة للجامعات الأهلية، إضافة إلى الموقف الإنشائي والتنفيذي لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة، ووجه السيد الرئيس بتطبيق المعايير الثابتة بالاهتمام بالتنسيق الحضاري وبزيادة المساحات الخضراء والزراعات، وتحقيق أكبر قدر ممكن من توسعة الطرق والحارات المرورية.