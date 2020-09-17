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السيسي يبحث تطورات السلام في الشرق الأوسط مع رئيس الكونجرس اليهودي

07:27 م الخميس 17 سبتمبر 2020
السيسي يبحث تطورات السلام في الشرق الأوسط مع رئيس الكونجرس اليهودي

جانب من اللقاء

كتب - يوسف عفيفي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، رونالد لاودر رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول آخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك بعض جوانب العلاقات المصرية الأمريكية.

وأكد الرئيس السيسي، استراتيجية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وكذا أهمية تعزيز أطر التعاون الثنائي المتبادل لتطوير هذه العلاقات في جميع المجالات، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وأزمات تفرض المزيد من التنسيق والتشاور المنتظم بين البلدين الصديقين، خاصةً فيما يتعلق بدفع جهود التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تموج بها المنطقة، إلى جانب مواجهة خطر الإرهاب والفكر المتطرف.

من جانبه؛ أشاد "لاودر" بتميز العلاقات التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة على مختلف الأصعدة، مثمناً في هذا الإطار دور مصر في إرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بقيادة السيد الرئيس، إلى جانب التصدي للإرهاب والفكر المتطرف، وكذلك الجهود المقدرة للرئيس في تعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق إلى آخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، وأكد الرئيس أهمية دفع العمل الدولي في الوقت الراهن نحو استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق ثوابت المرجعيات الدولية، وهو الأمر الذي من شأنه فتح آفاق الاستقرار والازدهار والتعايش السلمي لكافة شعوب المنطقة.

السيسي الكونجرس اليهودي العالمي عباس كامل الشرق الأوسط

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