المجمع الطبي للقوات المسلحة يستضيف خبيرا في جراحة وزراعة الكبد​

كتب- محمد سامي:

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الخبير العالمي الدكتور كريم بودجيما، أستاذ جراحة وزراعة الكبد وجراحات القنوات المرارية وأورام البنكرياس بمستشفى رينيه بفرنسا وذلك في الفترة من 19 - 22 سبتمبر.

وتستقبل المستشفيات حالياً الحالات التي ترغب في العرض على الخبير بالعيادات التحضيرية من المدنيين والعسكريين يومياً عدا الخميس والجمعة.