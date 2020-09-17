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المجمع الطبي للقوات المسلحة يستضيف خبيرا في جراحة وزراعة الكبد​

01:48 م الخميس 17 سبتمبر 2020
المجمع الطبي للقوات المسلحة يستضيف خبيرا في جراحة وزراعة الكبد​

المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي

كتب- محمد سامي:

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الخبير العالمي الدكتور كريم بودجيما، أستاذ جراحة وزراعة الكبد وجراحات القنوات المرارية وأورام البنكرياس بمستشفى رينيه بفرنسا وذلك في الفترة من 19 - 22 سبتمبر.

وتستقبل المستشفيات حالياً الحالات التي ترغب في العرض على الخبير بالعيادات التحضيرية من المدنيين والعسكريين يومياً عدا الخميس والجمعة.

المجمع الطبي للقوات المسلحة زراعة الكبد? المعادي القوات المسلحة مستشفى رينيه

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