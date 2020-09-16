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"صرف القاهرة" تدفع بـ(30) سيارة لشفط المياه من طريق الأوتوستراد

08:59 م الأربعاء 16 سبتمبر 2020
"صرف القاهرة" تدفع بـ(30) سيارة لشفط المياه من طريق الأوتوستراد

الأوتوستراد

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة بالتنسيق مع إدارة مرور القاهرة، الدفع بـ(30) سيارة لشفط مياه تسببت في شلل مروري تام لحركة السيارات بمحور الأوتوستراد.

جاء ذلك بعد حدوث كسر خط صرف صحي قطر 1800 مم، وسط تواجد الخدمات المرورية؛ لتنظيم حركة السيارات.

وتسبب كسر ماسورة صرف صحي بمحور الأوتوستراد في ظهور كثافات مرورية بمنشأة ناصر والمعادي وصولا لمدينة نصر والدائري وحلوان، وانتقل رجال المرور لتسيير حركة السيارات.

وكانت غرفة عمليات مرور القاهرة، تلقت بلاغا بوجود كسر بماسورة في محور الأوتوستراد، وعلى الفور انتقلت 8 سيارات لشفط المياه ويتواجد رجال المرور بالمكان؛ لتنظيم حركة السيارات.​

الأوتوستراد سيارة شفط المياه شركة الصرف الصحي بالقاهرة

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