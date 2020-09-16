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الزراعة: ضبط أكثر من 21 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي

05:20 م الأربعاء 16 سبتمبر 2020
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كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال الفترة من 1/9/2020 إلى 12/9/2020، حيث بلغ إجمالي المضبوطات 21 طنا و487 كجم لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في 25 محافظة.

وقالت وزارة الزراعة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات: القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفرالشيخ، دمياط، مطروح، القليوبية، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، والوادي الجديد، حيث تم تحرير 155 محضرا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات.

الهيئة العامة للخدمات البيطرية دواجن غير صالحة لحوم غير صالحة وزارة الزراعة

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