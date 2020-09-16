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المتر وصل لـ140 ألفًا.. بيع ١٣ محلاً تجاريًا وصيدلية بأكتوبر الجديدة

03:00 ص الأربعاء 16 سبتمبر 2020
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كتب - محمد عبدالناصر:

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، بأنه تم بيع عدد ١٣ محلاً تجاريًا بأنشطة مختلفة وعدد ١ صيدلية بقطاع د بمنطقة الـ٨٠٠ فدان بالمدينة، وذلك في الجلسة الأولى للمزاد العلني ظهر الثلاثاء، حيث بلغ إجمالي القيمة البيعية للمحلات والصيدلية ٢٩ مليونًا و١٧٤ ألف جنيه.

وأوضح النجار أن سعر متر البيع للمحال التجارية تراوح بين ٥٨ ألفًا و١٤٠ ألف جنيه للمتر، بينما بلغ سعر البيع للصيدلية ١١٨٥٠٠ جنيهًا للمتر المسطح الواحد.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم طرح المحال المباعة بأنشطة (سوبر ماركت - مكتبة - خضار وفاكهة - عطارة - حدايد وبويات-صيانة محمول-ألبان-حلاق-دراي كلين-لحوم ودواجن-أدوات صحية-أدوات وأجهزة منزلية-صيدلية).

كما حضر جلسة المزاد ممثلو الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.​

جلسة المزاد العلني 6 أكتوبر الجديدة محلات تجارية

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