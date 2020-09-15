رئيس القومي للمرأة تلتقي سفيرة البرتغال بالقاهرة

كتبت- نور العمروسي:

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، مانويلا فرانكو سفيرة البرتغال بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين والاستفادة من تجربة مصر في مجال تمكين المرأة ودعم المساواة بين الجنسين ومناهضة ختان الإناث.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي بالسفيرة مانويلا فرانكو بالمجلس، مؤكدًة أن المرأة المصرية تتمتع بإرادة سياسية حقيقية بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يدعم تمكين المرأة والنهوض بها في كافة المجالات، وهي تعد فرصة مميزة للمرأة لابد من الاستفادة منها للحصول على مزيد من الحقوق التى حاربت المرأة المصرية على مدار عقود للوصول إليها.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود المجلس والدور الذي يقوم به في جميع المجالات لتمكين المرأة وتحسين أوضاعها المعيشية، مشيرًة إلى أن المجلس هيئة مستقلة، يعمل على التعاون مع جميع الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة، ومع منظمات المجتمع المدني، مشيرًة إلى أن إستراتيجية تمكين المرأة 2030 والتى أقرها الرئيس وتم إطلاقها عامً ٢٠١٧ وهى أول إستراتيجية فى العالم لتمكين المرأة، منبثقة من إستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأشارت رئيس المجلس إلى أنه تم إصدارالعديد من التشريعات التى تنصف المرأة خلال الفترة الماضية والتى تتضمن تعديل قانون الميراث، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسي، وصدور قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، والمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، و قانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتأمين الصحي الشامل، وإقرار قانون بشأن التهرب من النفقة، وتم تعديل قانون صندوق التأمين الأسري، وقانون الخدمة المدنية، وتخصيص مادة تضمن تكافؤ فرص الاستثمار بقانون الاستثمار الجديد، واعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحد، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والخاص بسرية بيانات ضحايا جرائم التحرش والاغتصاب.

وأشارت رئيس القومى للمرأة إلى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، وفروعه في كافة المحافظات، والذى يتلقى جميع أنواع الشكاوى والقضايا التى تتعرض لها المرأة المصرية في جميع المجالات.

وأكدت رئيس المجلس على الدور المهم لحملات طرق الأبواب التى أطلقها المجلس بجميع المحافظات، والتى ساهمت في توعية المرأة في كافة المجالات.

وأكدت رئيس المجلس أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولفتت الدكتورة مايا إلى أن من أحد أهم الملفات التى نركز العمل عليها في الوقت الحالي وخلال الفترة القادمة هو تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مفهوم الشمول المالي بين السيدات .

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة ووزارة التعاون الدولي أطلقا بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي برنامج "محفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر" لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد.

وأعربت مانويلا فرانكوعن سعادتها بلقاء الدكتورة مايا والتعرف عن قرب عن جهود المجلس في مجال المرأة، معربة عن تقديره لهذه الجهود، مؤكدًة عن تطلعها الاستفادة من تجربة مصر في هذا المجال، وعقد العديد من اللقاءات لتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.



