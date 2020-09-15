حدث ليلًا| خطة الحكومة لمواجهة موجة محتملة من كورونا.. وتقييمات للمحافظين بعد 30 سبتمبر

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الاثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

-4 محاور.. وزيرة الصحة تعلن خطة الاستعداد للموجة الثانية المحتملة لكورونا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

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- وزير خارجية أرمينيا: لدينا تاريخ مشترك من الحضارة مع مصر.. ونتطلع لزيارة الرئيس السيسي

أكد وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكنيان، عمق العلاقات مع مصر في مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى تطلع بلاده لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا.

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- "الأجازات وعدم الجدية".. وزير الري الأسبق: 8 أسباب لتعثر مفاوضات سد النهضة

أعرب الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، عن قلقه تجاه تعثر مفاوضات سد النهضة، ووضع 8 شروط لاستكمال المفوضات، بشكل جاد.

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- عالم أزهري يؤكد دور الجامعات في تكوين الفكر الناقد لدى الشباب ومواجهة التطرف

أكد الدكتور نبيل السمالوطي أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر، دور الجامعات في ترسيخ القيم والأخلاق، ورفع الوعي لدى الشباب لتكوين الفكر الناقد لديهم، حتى يتمكنوا من مواجهة الأفكار المتطرفة التي تقوض المجتمعات.

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- كورونا يقتل أكثر من 26 ألف مواطن عربي .. و18 ألفاً من الضحايا بثلاث دول

سجّلت دول الوطن العربي 12 ألفَا و557 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد - 19"؛ ليصل إجمالي الإصابات عربيًا إلى مليون و441ألفًا و815 حالة، بينما توفي اليوم 204 حالات من المصابين، ليصبح إجمالي الوفيات 26 ألفًا و359 حالة.

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- وزيرة الصحة: تسجيل 900 ألف مواطن بالتأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

أعلنت الدكتورة هالة زايد، ?وزيرة الصحة والسكان، تسجيل 900 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة الإسماعيلية، بنسبة 66% من إجمالي سكان المحافظة، منذ بدء التسجيل بالمنظومة في شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى اليوم الاثنين.

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- برلمانية: دخول موظفين مع "المرشحين" دورات المياه أثناء تحليل المخدرات "غير منطقي"

قالت النائبة دينا عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، إن إجراءات الكشف الطبي لانتخابات مجلس النواب 2020، تتضمن انتهاكًا للخصوصية، موضحة أن موظفي وزارة الصحة يدخلون دورات المياه مع راغبي الترشح للانتخابات، أثناء سحب عينة البول للتحاليل المطلوبة.

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- "أغلبهم رجال".. مصدر: 20 متطوعًا حصلوا على لقاح كورونا بمصر حتى الآن

كشف مصدر مُطلع، عن تلقي 20 متطوعًا للقاح الصيني لفيروس كورونا المستجد، في التجارب الإكلينيكية التي بدأتها وزارة الصحة منذ أمس الأحد، وحتى مساء اليوم الاثنين.

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- وسط إجراءات احترازية.. جامعة القاهرة تواصل امتحانات الدراسات العليا

تستمر امتحانات طلاب الدراسات العليا بجامعة القاهرة، والتي انطلقت في 26 أغسطس الماضي حتى 22 سبتمبر الجاري، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار حرص الجامعة على توفير المناخ الملائم لتأدية الامتحانات وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه طلاب الدراسات العليا.

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- وزيرة الهجرة تلتقي ضباط القوات المسلحة المرشحين للعمل بالتمثيل الدبلوماسي العسكري

التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، ضباط القوات المسلحة المرشحين في مجال العمل في التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج وزوجاتهم، الملتحقين بالدفعة ٤٥ لإعداد الملحقين العسكريين، ضمن ما تقوم به وزارة الدفاع من جهود للتوعية وتخريج ضباط مؤهلين دبلوماسيًّا، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على مقتضيات الأمن القومي

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- الحكومة توافق على إقامة معرض "أهلاً بالمدارس" 20 سبتمبر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

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- الحكومة: استئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية بهذه الشروط

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

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- منها عودة تدريبات الدرجة الثانية.. 4 قرارات للحكومة تخص القطاع الرياضي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

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- "زيادة جديدة".. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الإثنين، عن خروج 808 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 84969 حالة حتى اليوم.

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- مصدر حكومي: تقييمات لجميع المحافظين بعد 30 سبتمبر.. والتغييرات واردة

كشف مصدر حكومي مسئول، عن وجود عملية تقييمات شاملة لأداء جميع المحافظين عقب 30 سبتمبر الجاري

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- بـ180 درهم.. مصر للطيران تتعاون مع مستشفيات لإجراء الـ"PCR" في الإمارات

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الاثنين، التعاون مع مستشفيات وعيادات ASTER بإمارة دبي والإمارات الشمالية، بما يسمح لركاب الشركة القادمين من دولة الإمارات المسافرين إلى القاهرة وأكثر من 35 نقطة حاليًا بشبكة خطوط الشركة، بإجراء تحليل الـPCR بسعر 180 درهم إماراتي، بموجب تذكرة سفر سارية مع مصر للطيران وجواز سفر الراكب أو بطاقة الهوية الإماراتية.

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- بضوابط وشروط.. الأوقاف: إعداد خطة للسماح بصلاة الجنازة بالمساجد الكبرى

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء فإن الوزارة بصدد إعداد خطتها للسماح بصلاة الجنازة بالمساجد الكبرى التي بها ساحات مفتوحة أو صحن مفتوح في غير أوقات الصلوات الخمس أو الجمعة، وبالتنسيق مع القائمين على المسجد لفتحه في غير أوقات الصلوات الخمس وغير وقت صلاة الجمعة بالضوابط التالية :

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- السيسي يستقبل وزير خارجية أرمينيا ويؤكد خصوصية العلاقات التاريخية بين البلدين

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رحب بزيارة وزير خارجية أرمينيا إلى القاهرة، طالبًا نقل تحياته إلى الرئيس الأرمينى، ومؤكدًا ما تتسم به العلاقات المصرية- الأرمينية من خصوصية تاريخية، وحرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة؛ بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

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- لا تفرقة.. وزير النقل يرد على شائعة منع أهالي الصعيد من الوصول لرمسيس

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الاثنين، ردًّا على الشائعة التي أطلقها البعض بمنع أهالي الصعيد من الوصول إلى رمسيس، إنه لا تفرقة بين أهالي الصعيد وأهالي الوجه البحري؛ فكلهم مصريون وطنيون مخلصون.

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- وزير التموين يصدر قرارًا جديدًا بشأن صرف الكمامات الطبية على البطاقات

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا رقم 41 لسنة 2020، خاص بصرف الكمامات بنسبة 5% من قيمة كل استعاضة للتاجر التمويني إجباريًا.

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- تأجيل إجراءات الحجز الإداري على المنشآت السياحية الواقعة على مجرى النيل

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والوفد المرافق له، لبحث مشكلات القطاع السياحي على مجرى نهر النيل، في وجود أجهزة الوزارتين ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.

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- تغيير الاستخدام للعقار المرخص.. كيف تحسب قيمة مخالفتك البنائية؟ (7 - 8)

يعتقد الكثيرون أن قيمة مقابل التصالح على مخالفة البناء الخاصة بهم، تحتسب من خلال ضرب قيمة سعر المتر في منطقتهم، والمحدد بقرار من المحافظ في إجمالي مساحة المخالفة بالأمتار المسطحة، ولكن وفق القانون هذه العملية الحسابية تعتبر غير صحيحة.

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-"وما جزاء الإحسان إلا الإحسان".. "سيدة القطار" تشكر القومي للمرأة على تكريمها (صور)

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال استضافة السيدة صفية إبراهيم المعروفة إعلاميًّا بـ"بسيدة القطار"، اليوم الاثنين؛ لتكريمها على دورها في الدفاع عن مجند أثناء وجودها بالقطار: "اعتبر السيدة صفية اليوم ست ستات مصر".

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- مستشار الحكومة: شرط وحيد لعودة تقديم "الشيشة" في المقاهي

علق المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على القرارات الصادرة عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، اليوم الاثنين، والتي تضمت استئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بحد أقصى 300 فرد، والموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد التي لها ساحات فضاء مكشوفة في غير أوقات الصلوات اليومية، وتنظيم المعارض الثقافية في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50%، والسماح بإقامة الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50% بحد أقصى 150 فردًا.

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- التعليم العالي تفتح تحقيقًا في وفاة سيدة حامل بمستشفى المنيا الجامعي

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزير يتابع بشكل مباشر ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة المريضة "إيمان أحمد نجاح أنور"، والتي توفيت بالمستشفى الجامعي بالمنيا، وإذ تتقدم الوزارة ومستشفيات جامعة المنيا بخالص العزاء لأهل الفقيدة.

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- مصادر: "الوفد" يقرر الاستمرار في القائمة الوطنية.. والهيئة العليا منعقدة للغد

قالت مصادر من داخل حزب الوفد، إن الهيئة العليا للحزب، قررت المشاركة في القائمة الوطنية للانتخابات البرلمانية المقبلة، مع تفويض كل من رئيس الحزب، المستشار بهاء أبوشقة، وسكرتير عام الحزب فؤاد بدراوي، للتفاوض بشأن عدد مقاعد لا يقل عن 20 مقعدًا في القائمة وعدد من المقاعد الفردية.

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- تبدأ بأمسية "مصر- المكسيك".. "الثقافة" تطلق سلسلة "علاقات ثقافية" مع شعوب العالم

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الاثنين، إن الوزارة أطلقت سلسلة ندوات بعنوان "علاقات ثقافية"، تُقام بالتعاون بين كل من قطاع العلاقات الثقافية الخارجية والمجلس الأعلى للثقافة، وتبدأ بأمسية "مصر المكسيك- علاقات ثقافية"، وذلك في السادسة والنصف مساء غدٍ الأربعاء الموافق 16 سبتمبر الجاري بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

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- قصف صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء في بغداد

ذكر تقرير إخباري أن المنطقة الخضراء في بغداد، تعرضت لقصف صاروخي ليل الاثنين.

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- "نيويورك تايمز": بايدن يستعين بمئات المحامين للرد على مزاعم ترامب "بتزوير الانتخابات"

قبل قبل أقل من شهرين على بدء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، استعدت حملة الديمقراطي، جو بايدن، منافس الرئيس الحالي، لعملية قانونية ضخمة تهدف "لحماية الانتخابات" من اتهامات دونالد ترامب، وهجماته المستمرة على نزاهتها، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز".

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- فنزويلا توجه تهم الإرهاب وتهريب الأسلحة لأمريكي معتقل لديها

أعلن المدعي العام الفنزويلي طارق صعب، مساء أمس الاثنين عن توجيه تهم بالإرهاب وتهريب الأسلحة للمواطن الأمريكي المعتقل في فنزويلا بعد إثبات تجسسه على المنشآت النفطية في البلاد، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

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- السودان: 114 وفاة و54 مصابًا جراء السيول والفيضانات

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 114 وفاة، و54 مصابًا.

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- وكالة ناسا تعلن "أهم حدث" في مهمة البحث عن حياة خارج الأرض

استقبل المشير خليفة أبو القاسم حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية في مقر القيادة العامة بمدينة بنغازي، اللواء أيمن بديع رئيس اللجنة الوطنية المصرية المختصة بالشأن الليبي، والذي يرافقه عدد من أعضاء اللجنة.

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