بعد 14يومًا من استئناف السياحة الثقافية.. سقارة تستقبل أول فوج فرنسي
استقبلت منطقة آثار سقارة اليوم الاثنين، أول فوج سياحي من فرنسا، وذلك بعد نحو ١٤ يومًا من استئناف مصر لحركة السياحة الثقافية.
واستمتع الفوج السياحي بجولة في المنطقة الأثرية، أعربوا فيها عن سعادتهم بزيارة مصر للتعرف على حضارتها العريقة، وتمنوا لو أن يتم الإعلان عن تفاصيل الكشف الأثري والتوابيت المغلقة التي تم العثور عليها في منطقة سقارة أثناء تواجدهم في مصر، حيث إن الأفلام الدعائية التي تم نشرها عنه في الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة قد أبهرتهم وشدت انتباههم لمعرفة المزيد عنه وعما تضمنه هذه التوابيت.
ثم توجه الفوج لزيارة منطقة دهشور الأثرية.
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