رئيس "الإصلاح والتنمية": حريصون على اختيار مرشحين للبرلمان يحظون ثقة المواطنين

كتب- مصراوي:

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن المشاركة في تجربة التحالف الوطني "من أجل مصر" في انتخابات مجلس الشيوخ الماضية، والتي مرت بنجاح، جعلت لدينا الآن غرفة تشريعية ثانية ستقوم بدورها الداعم لمجلس النواب.

وأضاف السادات، خلال كلمته اليوم الأحد، باجتماع الأحزاب المشاركة فى القائمة الوطنية "من أجل مصر"، أنه كان لدنيا تحفظات كثيرة خلال الفترة الأخيرة؛ ولكن كنا حريصين علي إعلاء مصلحة الوطن واختيار مرشحين على قدر ثقة المواطنين وعلى قدر أيضًا التحديات التي تواجه مصر على الصعيدَين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك في حضور كل من المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام بحزب مستقبل وطن، والمستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، والفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة الوطن، وأنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، والمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي.