كورونا في 24 ساعة| شروط التطوع لتجربة لقاح الفيروس بمصر وقفزة قياسية في الإصابات عربيًّا



إعداد - محمود علي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 788 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 83261 حالة.

وقالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للبحث العلمي، إن اليوم هو أول أيام الاختبارات الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى أن المستهدف من 10 إلى 15 ألف شخص، وسيتم الإعلان التفصيلي عن شروط التقدم للحصول على اللقاح وتجربته، ومن أبرزها ألا يقل عن 18 سنة أو يحمل أمراض سرطانية أو مزمنة أو حوامل، وأن تكون الصحة العامة جيدة.

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