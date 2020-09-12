عضو "تنسيقية شباب الأحزاب": مجلس الشيوخ حلقة وصل بين الرئيس والحكومة

(مصراوي):

قال خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس الشيوخ يعد من أقدم المجالس النيابية المصرية، مضيفًا أن مصر لم تبتكر أو تبتدع مجلس الشيوخ، وأن مصر مثلها مثل الكثير من دول العالم مثل أمريكا وفرنسا وإيطاليا لديها غرفتين باختلاف تشكيلتها وصلاحيتها.

وأضاف بدوي، خلال كلمة له في الصالون السياسي الذي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "دور مجلس الشيوخ في دعم الحياة السياسية المصرية"، أن مجلس الشيوخ المصري يعد حلقة وصل بين النواب والحكومة والرئيس والشعب المصري، مشيرًا إلى أنه بمثابة غرفة تشريعية مكملة للغرفة التشريعية الحالية وهي البرلمان.

وأشار إلى أن مجلس الشيوخ سيقع عليه عبء كبير جدًا في الفترة المقبلة، وأن دعم الحياة السياسية تحتاج بوصلة يديرها مجلس حكماء، مؤكدًا أن وجود مجلس الشيوخ سيعطي الفرصة الكاملة لمجلس النواب لإعداد القوانين بشكل متزن، إلى جانب ما يحيله إليه رئيس الجمهورية.