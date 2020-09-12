أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء العام الدراسي الجديد سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

عضو "تنسيقية شباب الأحزاب": مجلس الشيوخ حلقة وصل بين الرئيس والحكومة

09:16 م السبت 12 سبتمبر 2020
عضو "تنسيقية شباب الأحزاب": مجلس الشيوخ حلقة وصل بين الرئيس والحكومة

الدكتور خالد بدوي

(مصراوي):

قال خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس الشيوخ يعد من أقدم المجالس النيابية المصرية، مضيفًا أن مصر لم تبتكر أو تبتدع مجلس الشيوخ، وأن مصر مثلها مثل الكثير من دول العالم مثل أمريكا وفرنسا وإيطاليا لديها غرفتين باختلاف تشكيلتها وصلاحيتها.

وأضاف بدوي، خلال كلمة له في الصالون السياسي الذي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "دور مجلس الشيوخ في دعم الحياة السياسية المصرية"، أن مجلس الشيوخ المصري يعد حلقة وصل بين النواب والحكومة والرئيس والشعب المصري، مشيرًا إلى أنه بمثابة غرفة تشريعية مكملة للغرفة التشريعية الحالية وهي البرلمان.

وأشار إلى أن مجلس الشيوخ سيقع عليه عبء كبير جدًا في الفترة المقبلة، وأن دعم الحياة السياسية تحتاج بوصلة يديرها مجلس حكماء، مؤكدًا أن وجود مجلس الشيوخ سيعطي الفرصة الكاملة لمجلس النواب لإعداد القوانين بشكل متزن، إلى جانب ما يحيله إليه رئيس الجمهورية.

خالد بدوي مجلس الشيوخ المجالس النيابية المصرية

الخبر التالى:

"مسحة كورونا وصيف بالصعيد".. ننشر مطالب السياحة الثقافية وموعد تشغيل الفنادق العائمة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 100708

    عدد المصابين

  • 82473

    عدد المتعافين

  • 5607

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 28608938

    عدد المصابين

  • 20490967

    عدد المتعافين

  • 918181

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا