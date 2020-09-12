معتز عبدالفتاح: مجلس الشيوخ "رئة سياسية" لمصر

(مصراوي):

قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن مجلس الشيوخ يحتاج إلى أن يكون بيت خبرة وساحة لأفكار جديدة، مضيفًا أن مجلس الشيوخ منوط به أن يكون رئة جديدة أو أوكسجين جديد نثري به الحياة السياسية في مصر.

وأضاف عبدالفتاح خلال كلمة له في الصالون السياسي الذي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، تحت عنوان "دور مجلس الشيوخ في دعم الحياة السياسية المصرية"، أن مجلس الشيوخ يعد أحد أهم الجهات التي تضبط القوانين، وأن وجود مجلس نيابي ثاني يفيد الحياة السياسية.

وقالت أميرة صابر، عضوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس الشيوخ سيضم خبرات متنوعة وواسعة، وأن التكوين سيضم عدد أكبر للنواب الذين يمثلون مختلف الآراء، متابعة: "لدينا تحديات واسعة تتطلب أن ينظر للأمور بشكل أوسع".

وأضافت خلال كلمة لها في الصالون السياسي الذي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "دور مجلس الشيوخ في دعم الحياة السياسية المصرية"، أن مجلس الشيوخ له طبيعة خاصة، فهو يضم عناصر مختلفة في تكوينه وهو يضمن وجود عدد أكبر ممن يمثلون أفكار وأيديولوجيات مختلفة.

وأشارت إلى أن مجلس الشيوخ بدوره سيساهم بشكل كبير في التأني والتروي، قبل إصدار القوانين، وتخفيف العبء التشريعي على مجلس النواب، وسيكون هناك تكامل بين مؤسسات الدولة التشريعية.