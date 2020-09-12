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"التناسليات الحيوانية" ينهي أعمال 6 قوافل بيطرية في كفرالشيخ

06:39 م السبت 12 سبتمبر 2020
"التناسليات الحيوانية" ينهي أعمال 6 قوافل بيطرية في كفرالشيخ

كتب- أحمد مسعد:

أعلن معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انتهاء أعمال 6 قوافل بيطرية نفذها المعهد، في كفرالشيخ استمرت أعمالها لأسبوع كامل.

وقال الدكتور هاني حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، أن تلك القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتماشيًا مع سياسة مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس المركز بنقل التكنولوجيا الحديثة للعمل الحقلي وخدمة المجتمع وربط نتائج الأبحاث العلمية بالتطبيق العملي، لافتًا إلى أن تمويل تلك القوافل يأتي ضمن مكونات برنامج التنمية الزراعية والذي تترأسه الدكتورة هنية الأتربي.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ القوافل بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، لافتًا إلى أنه تم فحص وعلاج عدد 3148 حيوان منهم 1938 حيوان تم علاجهم وتأهيلهم تناسليًا، وفحص عدد 11 طلوقه تستخدم في التلقيح الطبيعي وتم علاج 1199 باطنيا وتم تحصين 873 بالتحصينات غير السيادية وإجراء 64 عملية جراحية.

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