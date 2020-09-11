الخطوط الأوكرانية تستأنف رحلاتها لمطار القاهرة منتصف سبتمبر
(مصراوي):
قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن الخطوط الأوكرانية ستبدأ في تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة إلى القاهرة، اعتبارًا من منتصف سبتمبر الجاري، بعد فترة توقف دامت لعدة أشهر على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت المصادر، أنه تم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتشغيل الرحلات الأوكرانية من مطار كييف الدولي، إلى مطار القاهرة من خلال شركة "نيوستار" لخدمات الطيران، والمعنية بتقديم الخدمات الأرضية للطيران الأوكراني في مطار القاهرة، مُشيرة إلى أنه كان من المقرر أن تستأنف الشركة رحلاتها إلى القاهرة مطلع سبتمبر الجاري، ولكن كان هناك مزيد من الإجراءات لم تستكمل بعد.
واستأنفت العديد من شركات الطيران العالمية، منذ بداية سبتمبر الجاري رحلاتها إلى مطار القاهرة، بعد فترة توقف لعدة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، أبرزها الخطوط الروسية "إيروفلوت" والخطوط الملكية الهولندية، وسط اتخاذ كافة التدابير الخاصة بفيروس كورونا التي أعلنتها سلطة الطيران المدني المصري.
الخبر التالى:حدث في 8 ساعات| استمرار الحرارة والرطوبة.. حقيقة 4 شائعات بشأن التعليم والعام الدراسي الجديد
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
100403
عدد المصابين
-
80689
عدد المتعافين
-
5577
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
28030286
عدد المصابين
-
20106613
عدد المتعافين
-
908054
عدد الوفيات
إعلان