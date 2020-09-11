أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء العام الدراسي الجديد سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

الخطوط الأوكرانية تستأنف رحلاتها لمطار القاهرة منتصف سبتمبر

06:24 م الجمعة 11 سبتمبر 2020
الخطوط الأوكرانية تستأنف رحلاتها لمطار القاهرة منتصف سبتمبر

مطار القاهرة الدولي

(مصراوي):

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن الخطوط الأوكرانية ستبدأ في تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة إلى القاهرة، اعتبارًا من منتصف سبتمبر الجاري، بعد فترة توقف دامت لعدة أشهر على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المصادر، أنه تم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتشغيل الرحلات الأوكرانية من مطار كييف الدولي، إلى مطار القاهرة من خلال شركة "نيوستار" لخدمات الطيران، والمعنية بتقديم الخدمات الأرضية للطيران الأوكراني في مطار القاهرة، مُشيرة إلى أنه كان من المقرر أن تستأنف الشركة رحلاتها إلى القاهرة مطلع سبتمبر الجاري، ولكن كان هناك مزيد من الإجراءات لم تستكمل بعد.

واستأنفت العديد من شركات الطيران العالمية، منذ بداية سبتمبر الجاري رحلاتها إلى مطار القاهرة، بعد فترة توقف لعدة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، أبرزها الخطوط الروسية "إيروفلوت" والخطوط الملكية الهولندية، وسط اتخاذ كافة التدابير الخاصة بفيروس كورونا التي أعلنتها سلطة الطيران المدني المصري.

مطار القاهرة الدولي الخطوط الأوكرانية فيروس كورونا

الخبر التالى:

حدث في 8 ساعات| استمرار الحرارة والرطوبة.. حقيقة 4 شائعات بشأن التعليم والعام الدراسي الجديد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 100403

    عدد المصابين

  • 80689

    عدد المتعافين

  • 5577

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 28030286

    عدد المصابين

  • 20106613

    عدد المتعافين

  • 908054

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"حادثة 7 الصبح".. مصدر يكشف تفاصيل ضبط صالح جمعة: "حاول الهرب"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا