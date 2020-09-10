تجاوز أعقبه بيان للجيش وعقوبات رادعة.. ماذا حدث في واقعة قطار المنصورة؟



كتب - يوسف عفيفي:

أسدلت وزارة النقل، الستار على واقعة تجاوز كمسارية قطار رقم 948 المنصورة / القاهرة بالتجاوز في حق أحد أفراد القوات المسلحة من ركاب القطار، بعد مجازاة المتسببين في الواقعة.

بدأت الواقعة، بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه مجند كان يستقل قطار رقم 948 المنصورة / القاهرة، ولا يملك ثمن التذكرة وتشاجر معه كمسري القطار بعد أن سخر منه وحاول المحصل إنزاله من القطار، كونه لم يدفع ثمن التذكرة، حتى تدخلت سيدة وقامت بدفع ثمن تذكرة المجند.

وأعرب وزير النقل وجميع العاملين بالوزارة، عن اعتذراهم عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق أحد ركاب القطار.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، الخميس، على احترامها واحترام كافة العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.

وأشار بيان الوزارة، إلى أن التوجيهات المستمرة التي تصدر لكل العاملين بالسكك الحديدية ممن لهم تعامل مع جمهور الركاب تنص على الاحترام التام للركاب والعمل على خدمتهم وتيسير تنقلهم على خطوط السكك الحديدية المختلفة وأن كافة المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن تكون في إطار القانون واحترام الراكب.

وشددت على أنه لا تهاون مع أي مخطئ في حق أي راكب وأن الوزارة ستستمر في خدمة جمهور الركاب خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة السكك الحديدية في كافة قطاعاتها والتحسين الكبير في مستوى الخدمة المقدمة.

وأوضح البيان أنه تم إيقاف مرتكبي الواقعة عن العمل وإحالتهم للتحقيق الفوري وأنه سيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.

القوات المسلحة توجه الشكر لـ" سيدة القطار"

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة احترامها لكافة مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وقالت القوات المسلحة: نقدر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.

وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، مؤكدة أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.

خصم ومحضر واستبعاد

أعلنت وزارة النقل، انتهاء التحقيق الفوري الذي وجه به الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بشأن قيام كمسارية قطار رقم 948 المنصورة/القاهرة بالتجاوز في حق أحد أفراد القوات المسلحة من ركاب القطار.

وأوضحت الوزارة في بيان، بأنه تم التحقيق مع الكمسارية بمعرفة الشؤون القانونية بهيئة السكك الحديدية وجاءت نتائج التحقيقات وفقاً للائحة نظام العاملين بالهيئة كالتالي:-

1- تمت مجازاة عادل فاروق عبدالهادي– رئيس القطار بخصم أجر 50 يومًا (خمسين يومًا) من راتبه لما بدر منه تجاه الركاب وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بارتداء الكمامة الطبية والمنصوص عليها بقرارات السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء.

2. تمت مجازاة عادل صلاح عبدالمنعم مشرف القطار بخصم أجر 15 يومًا من راتبه؛ لعدم تنفيذه تعليمات الهيئة في هذه الواقعة وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بارتداء الكمامة الطبية المنصوص عليها بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

3. صدرت تعليمات باستبعاد المذكورين عن العمل بقطارات الركاب وتشغيلهم بقطارات نقل البضائع.

4. كما تم تحرير محضر شرطة لهما؛ لعدم ارتدائهما الكمامة الطبية وتطبيق قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء عليهما بالغرامة 4000 جنيه.

5. بفحص بيان الحالة الوظيفية للمذكورين تبين سلبية آخر تحليل للمواد المخدرة في مارس 2020، وقد تم تحويل المذكورين اليوم الخميس 10/9/2020 بعد حدوث الواقعة للكشف الطبي مخدرات، والكشف الطبي النفسي.

وأكد البيان احترام وزارة النقل وكافة العاملين بها لرجال القوات المسلحة الباسلة الذين نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.

الاحترام الكامل للركاب

وجه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بضرورة الاحترام الكامل للركاب في مختلف المواقف وأن يكون خدمة الراكب وتسهيل تنقله على خطوط السكك الحديدية أولى اهتمامات كافة العاملين بالسكة الحديد.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، لمناقشة أهمية الارتقاء بسلوك العاملين بهيئة السكك الحديدية وخاصة المتعاملين مع الجماهير مثل رؤساء ومشرفي القطارات وصرافي التذاكر وخدمة العملاء وكيفية تطوير وتنمية قطاع الموارد البشرية بالهيئة.

في الوقت نفسه، كشفت السيدة صفية أبو العزم، صاحبة واقعة سيدة "قطار المنصورة"، تفاصيل سدادها لقيمة التذكرة لأحد المجندين في القطار بعد تعنيف الكمسري له، مشيرة إلى أنها لم تكن تعلم أن الواقعة يتم تصويرها، وفعلت هذا من دافع غريزة الأمومة.

وأشارت أبو العزم، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الخميس، إلى أن وزير الدفاع تواصل معها شخصيا بعد الواقعة، مؤكدة أن ما فعلته أقل ما يمكن فعله تجاه أفراد القوات المسلحة".

وأعربت عن تقديرها لأفراد القوات المسلحة باكية: "دول روحهم على إيديهم، و22 جنيه مبلغ زهيد نهين عشانه شاب زي الورد زي ده"، متابعة: "عندي 3 أولاد زيه، ويمكن يقعوا في أزمة وربنا يبعتلهم حد يساعدهم.. والحنية دي غريزة للي عنده عيال أو معندهوش".

وأضافت، "الله يعينهم ويقويهم وينصرهم.. كانت كبيرة عندي الموقف ده لأن البدلة اللي لبسها ليها قدسيتها واحترامها، واللي عملته كان لله، وأي حد كنت هعمل معاه ده".