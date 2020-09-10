يغير وجه القاهرة.. مدبولي يوجه بتسريع تنفيذ ممشى أهل مصر

كتب– يوسف عفيفي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع "ممشى أهل مصر" للمرحلتين الأولى والثانية، بحضور اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، واللواء كمال أبوحسب، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع "ممشى أهل مصر" سيغير وجه القاهرة بوجه عام، موجها بالإسراع بمعدلات تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، والتوسع في أعماله، وكلّف مدبولي بأن يتم إنجازه في زمن قياسيّ.

واطلع اللواء كمال أبوحسب، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، على معدلات تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية لمشروع ممشى أهل مصر، والمعوقات التي تواجه عملية التنفيذ، والجهود التي يتم بذلها للتغلب عليها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم العمل على تذليل كافة المعوقات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واستعرض مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال المشروع، لافتا إلى أنه تم البدء في تنفيذ المشروع في سبتمبر 2019، وذلك لتطوير ممشى كورنيش النيل في المسافة من كوبري 15 مايو إلى كوبري إمبابة، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروع يسير بمعدلات أداء عالية، حيث وصلت نسبة التنفيذ في المرحلة الأولى إلى 90.4%.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع، أشار مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الخوازيق (نيلية وشاطئية) بإجمالي 1843 خازوقا، كما تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني بنسبة 100% لكل المباني، عدا المطعم العائم الذي من المخطط إنهاء الهيكل الخرساني له في منتصف الشهر الجاري، لافتا في الوقت نفسه إلى بدء تنفيذ أعمال الإلكتروميكانيك، وفي هذا الشأن تم اعتماد عناصر التشطيبات والعمل الفني من الاستشاري العام.

ولفت اللواء كمال أبوحسب إلى بدء تنفيذ أعمال تنسيق الموقع، والتي تتضمن السور المعدني، والمدرجات، والسلالم، والرامبات، وبلاط الأرضيات، والخرسانة المطبوعة، إضافة إلى أعمال الزراعات الخاصة بهذه المرحلة، كما بدأ العمل في تصنيع كافة وحدات الإضاءة، وكذلك الفرش من مجالس ومظلات وبرجولات.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من مشروع ممشى أهل مصر، أكد مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أنه جار التنسيق لعمل البروتوكول بعد استلام اللوحات والمقايسات النهائية من المالك وهي وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، وفي الوقت نفسه انتهت أعمال تجهيز الموقع الإداري للشركات المنفذة في جميع القطاعات من كرفانات وأسوار، وجار أعمال الجسات التأكيدية، كما تم عقد اجتماع تنسيقي بحضور كافة جهات الاختصاص وجار حصر التعديات والتعامل معها، كما انتهت عملية إسناد جميع القطاعات إلى الشركات المنفذة، وإسناد أعمال الإشراف على التنفيذ إلى استشاري المشروع.

ومشروع ممشى أهل مصر عبارة عن ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول 4,7 كم، ويبلغ متوسط عرض الممشى العلوي 4.5 م بينما يبلغ متوسط عرض الممشى السفلي 6.5 م، ويضم المشروع 19 مبنى، منها 5 مطاعم، و5 كافيتريات، و62 محلاً تجاريًا، و3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، إلى جانب 3 مدرجات بإجمالي أطوال 315 م تتسع لـ1240 فردًا، إضافة إلى مسرح بمساحة 275 م2 يتسع لـ772 فردًا.