تكثيف رحلات الجسر الجوي المخصص لنقل المساعدات إلى السودان

القاهرة- (أ ش أ):

كثفت القوات المسلحة من رحلات الجسر الجوي المخصص لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الأشقاء في دولة السودان، حيث أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتان إلى مطار الخرطوم محملتان بشحنات من المساعدات الإنسانية تم إعدادها بمشاركة عدد من جمعيات المجتمع المدني في مصر.

يأتي ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات العاجلة وتقديم كافة سبل الدعم إلى الأشقاء في دولة السودان للتخفيف من الأضرار الناجمة عن اجتياح الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية.

وأكد الجانب السوداني عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية مع مصر مؤكداً أن ما تقدمه مصر من أوجه الدعم يدل على مدى الترابط بين الشعبين المصري والسوداني عبر مختلف الأزمنة.

يأتي ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية لمصر تجاه الأشقاء في السودان وتقديم الدعم والتضامن الكامل معهم في أوقات المحن والأزمات.