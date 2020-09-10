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وزير التعليم يكشف موعد إرسال ضوابط مجموعات التقوية وجداول المدارس للمديريات

10:32 ص الخميس 10 سبتمبر 2020
وزير التعليم يكشف موعد إرسال ضوابط مجموعات التقوية وجداول المدارس للمديريات

الدكتور طارق شوقي

كتب- أسامة علي:

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة سترسل كل التفاصيل الإدارية والضوابط الخاصة بمجموعات التقوية والاشتراك في منصات التعلم يوم 20 سبتمبر الجاري.

وأضاف شوقي، في تصريحات له على صفحته الشخصية على فيسبوك: سيتم تحديد الدور الوظيفي لمديري المدارس وإجازة يوم السبت والجداول المدرسية ونظم التقييم لسنوات النقل وتفاصيل إدارية أخرى إلى المديريات والإدارات التعليمية بعد يوم الأحد 20 سبتمبر.

وطالب وزير التربية والتعليم، بعدم تداول اجتهادات أو إشاعات مدسوسة، متابعا: نرجو من الجميع في المنظومة التعليمية الانتظار إلى حين صدور التعليمات الرس

طارق شوقي وزير التربية والتعليم مجموعات التقوية

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