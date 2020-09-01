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وكيل نقابة الصحفيين: لن نتخذ قرار بغلق أي جريدة.. وندرك الظروف الاقتصادية للمؤسسات

06:40 م الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
وكيل نقابة الصحفيين: لن نتخذ قرار بغلق أي جريدة.. وندرك الظروف الاقتصادية للمؤسسات

خالد ميري

مصراوي

بعث خالد ميري رئيس لجنة إخطارات الصحف بالمجلس الأعلى للإعلام، وكيل نقابة الصحفيين برسالة مطمئنة للصحفيين والصحف المخاطبة لتوفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد .

جاء ذلك خلال لقائه اليوم برؤساء تحرير بعض الصحف بمكتبه بجريدة الأخبار

وأكد ميري أنه لن يتم اتخاذ أي قرار أو إجراء يؤدي إلى غلق أي جريدة، مؤكدا تفهم اللجنة بكامل أعضائها والمجلس الأعلى للإعلام بصفة عامة للظروف الحالية التي تمر بها الصحف

وطالب ميري كل الصحف بتقديم أوراقها مع النموذج المعد قبل الموعد المحدد، موضحا أننا أمام قانون يحتاج لتعاملنا معه حتى يتم دراسة الأمر وإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف، مشددا على تعهده بعدم اتخاذ أي إجراء أو قرار يترتب عليه غلق أي جريدة أو عرقلة مسيرتها.

وأضاف وكيل نقابة الصحفيين أنه أحرص من الصحف على مصالح الصحفيين، ولن يشارك في أي قرار يؤدي لغلق جريدة أو تشريد صحفيين، مؤكدا أن هناك دراسة مستمرة للأمر ستصل حتما لحلول ترضي جميع الأطراف

خالد ميري نقابة الصحفيين المجلس الأعلى للإعلام

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