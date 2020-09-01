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القوي العاملة : تعيين 48 من ذوي القدرات الخاصة في 7 شركات بالإسكندرية

02:21 م الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
القوي العاملة : تعيين 48 من ذوي القدرات الخاصة في 7 شركات بالإسكندرية

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين 48 فردا من ذوي القدرات الخاصة في 7 شركات، بالتنسيق بين مديريتي القوى العاملة والتربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ورعاية ذوي القدرات الخاصة والعمل على توفير فرص عمل مناسبة ولائقة ودمجهم بالمجتمع.

وقال ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، إن فرص العمل التي تم توفيرها لذوي القدرات الخاصة من خريجي التعليم الفني ومدارس التربية الخاصة بمصانع برج العرب، والعامرية، حيث تم عقد الاختبارات المبدئية والمقابلات الشخصية للمتقدمين لهذه الوظائف، وذلك بمدرسة برج العرب الثانوية الصناعية المشتركة، وتم توجيه المتقدمين لاستكمال مسوغات التعيين، وسيتم متابعتهم من قبل المفتشة بمكتب التشغيل بمنطقة برج العرب دعاء حسنين، حتى استلامهم عقود العمل وتوزيعهم على خطوط الإنتاج بالمصانع المعينين بها

محمد سعفان القوي العاملة ذوي القدرات الخاصة

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