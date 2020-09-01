أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

شيخ الأزهر يرحب باتفاق جوبا للسلام ويأمل في "مرحلة جديدة" لنهضة السودان

01:47 م الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
شيخ الأزهر يرحب باتفاق جوبا للسلام ويأمل في "مرحلة جديدة" لنهضة السودان

الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

رحب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام في جوبا، الذي تم توقيعه بين الأشقاء السودانيين، أمس الاثنين.

وكتب فضيلة الإمام الأكبر في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بفيسبوك: «نرحِّب باتفاق السلام بين الأشقاء السودانيين، وندعو الله أن يكون بدايةً لمرحلةٍ جديدةٍ تُسهمُ في نهضة هذا البلد العربي الأصيل، وأن يرزقهم المولى عزَّ وجلَّ البصيرةَ، ويُلهمهم الحكمةَ، ويُسخِّرهم لخدمة شعبهم».

وكان الاتفاق قد وقع في جوبا عاصمة جنوب السودان، أمس الاثنين، بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية وحركة تحرير السودان جناح مني مناوي، بحضور كل من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، ورئيسي مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في السودان، عبد الفتاح البرهان وعبدالله حمدوك، وعالج الاتفاق قضايا شملت الجوانب السياسية والترتيبات الأمنية والمسارات السياسية.

أحمد الطيب شيخ الأزهر الأزهر الشريف اتفاق جوبا للسلام السودان

الخبر التالى:

انخفاض الحرارة وأمطار غزيرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98939

    عدد المصابين

  • 72929

    عدد المتعافين

  • 5421

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25592654

    عدد المصابين

  • 17896638

    عدد المتعافين

  • 853451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قفزة كبيرة لأسعار الذهب في مصر اليوم.. والجرام يصعد 11 جنيهًا مرة واحدة