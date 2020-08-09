الكنائس الإنجيلية تعود للعبادة مجددًا بعد أزمة كورونا.. ورئيس الطائفة يلقي أولى عظاته

تصوير- إسلام فاروق:

بدأت اليوم الأحد، الصلوات مجددًا في معظم الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية في مصر، لأول مرة بعد أكثر من 4 شهور من تعليق الخدمات والصلوات والأنشطة الروحية، في ذروة انتشار فيروس كورونا في مصر.

ويلقي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، أولى عظاته، اليوم في كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، وسط تشديد الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، مع الالتزام الشديد بارتداء الماسك الطبي "الكمامة" خلال فترة الصلاة.

وقرر رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عودة العبادة اليوم الأحد، مع استمرار تعليقها يوم الجمعة لحين إشعار آخر، وذلك مع عودة فتح الكنائس الإنجيلية على مستوى الجمهورية، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية.

كما قرر المجلس الإنجيلي العام، بالنسبة للجنازات والأفراح السماح بحضور 50% من مساحة القاعة أو الكنيسة، وعقد الاجتماعات الإدارية بحد أقصى 50 شخصًا فى قاعة تتسع على الأقل لـ100 شخص، وزيادة نسبة الحضور فى بيوت المؤتمرات وبيوت الخدمة والضيافة والخلوة لتصل إلى 50% من مساحة البيت للأسر والأفراد، مع إمكانية عقد اجتماعات بحسب نظام العودة إلى الكنائس.

وكان قد قال رئيس الطائفة الإنجيلية فى بيان سابق، إن ذلك يتم مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية، وتعليمات الفيلم الاسترشادي الموضح على الموقع الرسمي وصفحات رئاسة الطائفة الإنجيلية على وسائل التواصل الاجتماعي.