خلال أيام.. إطلاق الجهد على محطة محولات شرق سوهاج جهد 500 كيلوفولت



كتب- محمد صلاح:

تستعد الشركة المصرية لنقل الكهرباء، الأسبوع الجاري لإطلاق الجهد على محولات شرق سوهاج جهد 500 /220 /66 / 22 ك.ف التي تم تنفيذها على مسطح 27 فدانًا في مدينة أخميم الجديدة، بهدف ربط شبكة كهرباء الصعيد على جهد 500 ك.ف، وإنجاز أعمال المرافق لزيادة الفرص الاستثمارية بمدينة أخميم الجديدة وفقًا لمصدر بارز بالشركة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المحطة تُعد من أهم المشروعات الاستراتيجية التي ستساهم في ربط محافظات أسيوط وسوهاج وقنا في دعم خطة المحور الموازي لربط شبكة كهرباء الصعيد، بشبكة جهد 500 ك.ف، للحد من انقطاعات الكهرباء التي شهدتها محافظات الصعيد خلال فترات زيادة الأحمال على الشبكات.

وأشار إلى أن حصة مدينة أخميم الجديدة من المحطة قدرة بجهد 22 ك.ف بتكلفة 250 مليون جنيه، والتي ستساهم في خدمة المدينة بالكهرباء والمنطقة الصناعية بالمدينة، من خلال توفير فرص العمالة والتوسعات الصناعية المستقبلية بالمدينة، وزيادة رقعة الاستثمارات بها، مضيفًا أن الشركة نفذت المحطة وفقًا للبرنامج الزمني للمشروع، واستكملت أعمالها في ظل تفشي فيروس كورونا مع أخذ كافة الإجراءات الوقائية.