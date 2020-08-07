"الزراعة" تبحث تحديث منظومة الري في نصف مليون فدان بـ8 محافظات

كتب- أحمد مسعد:



بحثت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذ أعمال مشروع تحديث نظم الري الحقلي على مساحة إجمالية حوالي 504 آلاف فدان، في محافظات قنا، الأقصر، بني سويف، الإسماعيلية، السويس، الوادي الجديد، الشرقية، الجيزة (الواحات البحرية).

وقالت وزارة الزراعة، صباح الجمعة، إن الاجتماع التنسيقي لمشروع تحديث نظم الري الحقلي الذي عُقد بمقر وحدة المشروع، نشر استخدام المستحدثات الزراعية من شبكات الري بالتنقيط والرش والتسوية بالليزر وتطبيق حزمة الممارسات الزراعية الجيدة في الزراعة لزيادة الإنتاج والرقعة الزراعية.

وعقد الاجتماع بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، الدكتور سعيد حماد رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، والدكتور حسن شمس الدين مدير وحدة تطوير الري الحقلي، فضلًا عن ممثلي المسئولين الفنيين بالمحافظات المشاركة، والتابعين جهاز تحسين الأراضي، قطاع الإرشاد الزراعي، وحدة تطوير الري الحقلي، معهد بحوث الهندسة الزراعية، معهد بحوث الأراضي والمياه.

ومن جهته قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الدولة الاهتمام بالمشروعات الزراعية والتنموية والسياسات المتبعة لترشيد استهلاك المياه واستدامة الموارد المائية والتقنيات الزراعية الحديثة لرفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه للحفاظ على مقدرات الأجيال القادمة.

وفي ذات السياق أضاف الدكتور حسن شمس مدير وحدة تطوير الري الحقلي، أنه تم خلال الاجتماع استعراض البروتوكولات الموقعة بين إدارة مشروع تطوير الري الحقلي والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري لدعم المزارع في التنفيذ من خلال مبادرة البنك المركزي لقروض المشروعات الصغيرة بفائدة 5%.​