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تطبيق لحجز الحضور أونلاين.. الكنيسة الإنجيلية: عودة العبادة مجددًا الأحد

01:48 م الجمعة 07 أغسطس 2020
تطبيق لحجز الحضور أونلاين.. الكنيسة الإنجيلية: عودة العبادة مجددًا الأحد

القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

مصراوي
أكدت الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، أنه بناءً على قرار رئاسة الطائفة الإنجيلية بعودة العبادة، تتعود الكنيسة إلى العبادة الجمهورية بداية من الأحد القادم (١٠ صباحاً).

وأوضحت الكنيسة في بيان لها، الجمعة، أنه سيتم إرسال "تطبيق" لحجز الحضور صباح الغد مع العلم بأن حضور الكنيسة ستكون بأولوية الحجز من خلال هذا التطبيق، كما أنه سيتم تطبق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي مع الالتزام الشديد بارتداء الماسك الطبي خلال كل فترة العبادة.

وأضافت الكنيسة: سيكون المتكلم الرئيسي في خدمة صباح الأحد الدكتور القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية.

ويلقي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، أولى عظاته ومشاركاته في الخدمة الروحية، الأحد القادم بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، ويأتي ذلك بعد فترة انقطاع تجاوزت أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا العالمية، والتي أدت إلى تعليق كافة الخدمات والأنشطة الروحية.

يذكر أن رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، قد قرر عودة العبادة يوم الأحد، مع استمرار تعليق العبادة يوم الجمعة لحين إشعار آخر، وذلك مع عودة فتح الكنائس الإنجيلية على مستوى الجمهورية في ٣ أغسطس الجاري، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية.

اندريه زكي الطائفة الانجيلية

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