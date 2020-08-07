كورونا في 24 ساعة| بيل جيتس يحذر من كارثة أسوأ من الفيروس ومعلومات عن أول لقاح محتمل
كتب - يوسف عفيفي:
شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.
كان أهم تلك الأخبار، إعلان وزارة الصحة، تسجيل 131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 21 حالة جديدة، وتحذير عاجل من رئيس الوزراء للمواطنين خوفا من "انتكاسة كورونا"، ووزيرة الصحة تزف بشرى حول تطعيم كورونا، ومنظمة الصحة العالمية تكشف عن 6 لقاحات للفيروس.
ارتفاع طفيف.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الخميس
خوفا من "انتكاسة كورونا".. تحذير عاجل من رئيس الوزراء للمواطنين
الأوقاف: تعافِ 48 مصابا بفيروس كورونا من المعالجين بمستشفى الدعاة
"تأمين حصة لمصر".. وزيرة الصحة تزف بشرى حول تطعيم كورونا
الصحة العالمية: 6 لقاحات لعلاج كورونا في مراحل جيدة من التجارب السريرية
الصحة العالمية: العالم قد يتعافى بوتيرة أسرع إذا أتيح لقاح كورونا للجميع
موسكو تتوسع في تجارب لقاح ضد كورونا قد يبدأ إنتاجه قريبا
رئيس نقابة أطباء تركيا: إصابات كورونا المُعلنة "لا تعكس الواقع"
وفيات كورونا تتجاوز 700 ألف وترامب يطلق اتهامات "بالتضليل" حول الفيروس
إصابات كورونا عربيًا.. السعودية 284 ألف إصابة .. وقطر 112 ألفًا.. ومصر 95 ألفًا
5 أضعاف الوفيات.. مؤسس "مايكروسوفت" يحذر من كارثة أسوأ من كورونا
الخبر التالى:حدث ليلاً| مصر ترد على تركيا وترامب يقضي على تيك توك
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
95006
عدد المصابين
-
48898
عدد المتعافين
-
4951
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
18923922
عدد المصابين
-
11806659
عدد المتعافين
-
710916
عدد الوفيات
إعلان