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كورونا في 24 ساعة| بيل جيتس يحذر من كارثة أسوأ من الفيروس ومعلومات عن أول لقاح محتمل

07:00 ص الجمعة 07 أغسطس 2020
كورونا في 24 ساعة| بيل جيتس يحذر من كارثة أسوأ من الفيروس ومعلومات عن أول لقاح محتمل

أرشيفية

كتب - يوسف عفيفي:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار، إعلان وزارة الصحة، تسجيل 131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 21 حالة جديدة، وتحذير عاجل من رئيس الوزراء للمواطنين خوفا من "انتكاسة كورونا"، ووزيرة الصحة تزف بشرى حول تطعيم كورونا، ومنظمة الصحة العالمية تكشف عن 6 لقاحات للفيروس.

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