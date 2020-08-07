مصدر بـ "القابضة للكهرباء": ٣٥٧ ألف طلب لتحويل "الممارسات" إلى عدادت كودية

كتب - محمد صلاح"

كشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن المنصة الإلكترونية تلقت حتى الآن ٣٥٧ ألف طلب لتحويل الممارسات إلى عدادات كودية للمبانى العشوائية والمخالفة.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لمصراوي، أنه حتى الآن لم يتم معرفة ما إذا كان سيتم مد مهلة التقدم بطلبات الفترة المقرر انتهاؤها في ١٥ أغسطس الجارى من عدمه قائلا: "وزير الكهرباء لم يبلغنا بأى تعليمات جديدة".

وأشار المصدر، إلى أن شركات القناة ومصر الوسطى والعليا وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، تلقوا معظم الطلبات حيث بلغ إجمالى الطلبات المقدمة بشركة القناة لتوزيع الكهرباء ١٠٠ ألف طلب، منها ٩٠ ألف فقط لمحافظة الشرقية، تلاها محافظات الصعيد مما يؤكد ويبرهن على وعى وثقافة المواطن الصعيدى وحرصه على مواكبة التطور التكنولوجي فى الخدمات.

وأكد أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تعمل بكامل طاقتها لتأمين استقرار وانتظام التيار الكهربائي لمختلف المناطق والقضاء على اى مشاكل تواجه المواطنين فى الحصول على الطاقة الكهربائية المنتجة .