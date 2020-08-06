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حدث في 8 ساعات| تحذير حكومي للمواطنين.. والسيسي يتابع المشروع القومي للرقمنة

08:11 م الخميس 06 أغسطس 2020
حدث في 8 ساعات| تحذير حكومي للمواطنين.. والسيسي يتابع المشروع القومي للرقمنة

حدث في 8 ساعات

كتب- محمد نصار:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، إرسال القوات المسلحة طائرة مساعدات طبية إلى لبنان، ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروع القومي لرقمنة الدولة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي الرئيس السيسي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء انفجار لبنان سكن مصر وزارة الاسكان عاصم الجزار وزارة الاوقاف

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