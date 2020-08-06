حدث في 8 ساعات| تحذير حكومي للمواطنين.. والسيسي يتابع المشروع القومي للرقمنة

كتب- محمد نصار:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، إرسال القوات المسلحة طائرة مساعدات طبية إلى لبنان، ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروع القومي لرقمنة الدولة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: