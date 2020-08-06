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"تأمين حصة لمصر".. وزيرة الصحة تزف بشرى حول تطعيم كورونا

05:52 م الخميس 06 أغسطس 2020
"تأمين حصة لمصر".. وزيرة الصحة تزف بشرى حول تطعيم كورونا

الدكتورة هالة زايد

كتب - محمود مصطفى:

عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعه الأسبوعي، الخميس، بمدينة العلمين الجديدة.

وعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، موقف مصر من تأمين توافر لقاح فيروس كورونا المستجد حال تصنيعه، لافتة إلى أنه قد تمت الموافقة من قبل الاتحاد العالمي للأمصال واللقاحات على أن تكون "مصر" ضمن الدول التي سيتم إشراكها في توفير حصة لها من التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى موقف مستشفيات العزل والحميات والصدر، والمخصصة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن بتلك المستشفيات نحو 6556 سريرا داخليا، و 793 سرير رعاية، و640 جهاز تنفس صناعي، وتقوم تلك المستشفيات بفرز المشتبه بهم، ويتم تقسيمهم إلى حالات خفيفة ومتوسطة تخضع للعزل المنزلي، وحالات شديدة، يتم إيداعها مستشفيات العزل.

هالة زايد وزيرة الصحة مصطفى مدبولي تطعيم كورونا فيروس كورونا

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