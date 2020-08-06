الكاثوليكية: تعيين النائب الرسولي للإسكندرية بمصر

كتب- مصراوي:



عيّن قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الأب كلاوديو لوراتي الكومبونياني، كنائب رسولي للإسكندرية بمصر، وكان حتى وقتها وكيلا عاما لرهبانية المرسلين الكومبونيين لقلب يسوع.



وُلِدَ الأب كلاوديو لوراتي الكومبونياني في 21 فبراير 1962، في كومو (إيطاليا) حيث أتمّ تعليمه الثانوي ثم التحق بعدها برهبانية المرسلين الكومبونيين لقلب يسوع حيث درس الفلسفة واللاهوت.



وأبرز نذوره المؤقتة عام 1985 ثم تابع شهادة البكالوريا في اللاهوت في كلية تانزاجا في نيروبي (كينيا)، وفي 27 مارس 1989 أبرز نذوره الدائمة، ثم نال السيامة الكهنوتية يوم 23 ديسمبر 1989 في ليبومو (كومو).



واستكمل تكوينه بدراسة مناهج علم إدارة الممتلكات الذي أشرفت عليه منظمة من اتحاد الرهبانيات والمعروفة اختصارا بـ (C.N.E.C.). قضى أولى سنواته الكهنوتية في الاهتمام بالصحافة الإرسالية، وفي عام 1995 تم إرساله إلى جنوب السودان (حاليا).



وبعد ذلك نُقِلَ عام 1997 إلى مصر حيث تم تكليفه بمهام رعوية إلى وقت تعيينه نائبا لرئيس مفوضية المرسلين الكومبونيين في عام 1999 ليصبح بعدها رئيسا من 2002 إلى 2007 في الوقت الحاضر كان يقوم بمهمة الوكيل العام لرهبنته.