اليوم.. انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية بمادة التفسير

كتب- محمود مصطفى:

يؤدي طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الخميس، آخر أيام امتحانات نهاية العام بمادة التفسير، وسط إجراءات وقائية مشددة حفاظا على الطلاب من انتشار فيروس كورونا.

واختتم طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية، امتحانات نهاية العام، بمادة الأدب والمطالعة والنصوص، الأسبوع قبل الماضي، والتي بدأت 21 يونيو.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019/2020، من القسم الأدبي بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي.

كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.

ويبلغ العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس أب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.