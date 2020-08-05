من القاهرة لـ3 محافظات.. مصر للطيران: وقف إصدار تذاكر "سفر داخلي" للأجانب غير المقيمين
كتب- محمد عبيد:
قررت شركة مصر للطيران، اليوم الأبعاء، وقف إصدار تذاكر سفر داخلية من مطار القاهرة الدولي إلى مطارات محافظات: جنوب سيناء، البحر الأحمر، ومطروح، للمسافرين الأجانب من حاملي تأشيرات دخول سياحية وغير حاملي الإقامات في مصر.
وأوضحت الشركة، في خطابها الدوري المرسل لؤكلاء السياحة: بالنسبة للركاب الأجانب المسافرين من خارج مصر إلى هذه المدن سيسمح لهم بالسفر إذا كانت فترة الترانزيت بمطار القاهرة لا تزيد عن 6 ساعات.
يذكر أن شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، سيرت رحلاتها إلى 21 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 1700 راكب وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
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