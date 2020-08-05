كيف استعدت الهيئات الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ؟

تستعد الهيئات الإعلامية الثلاث لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك خلال أيام الاقتراع المقررة 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك من خلال إطلاق غرف عمليات لمتابعة التصويت ووسائل الإعلام المكلفة بالتغطية.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة كافة وسائل الإعلام من قنوات فضائية وصحف ومواقع إلكترونية، والتي ستشارك في تغطية انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى للإعلام، إن غرفة العمليات ستقام في الدور التاسع بمقر المجلس في ماسبيرو، حيث يجري تجهيزها علي أعلى مستوى، وستكون تحت إشراف كرم جبر رئيس المجلس مباشرة، وتضم في عضويتها عدد من أعضاء المجلس.

وأوضح الصالحي، في تصريحات صحفية، أن المجلس يسعى بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات لمنع وسائل الإعلام بشكل تام من الحصول على المعلومات من وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أشكاله، خاصةً وأن أعداء الوطن يحاولون بث الشائعات المغرضة عن طريقها، لافتًا إلى أن غرفة العمليات سوف تتابع وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة.

وكان المجلس نظم ورشة عمل للزملاء الإعلاميين، للتعرف على الحقوق والمعايير في تغطية الانتخابات، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكشف مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية للإعلام، لمصراوي، أن الهيئة تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ من خلال إقامة غرفة عمليات كالمعتاد مثلما يحدث في كل انتخابات، لمتابعة عملية التصويت والتغطيات المختلفة لمراسلي قنوات التليفزيون المصري على مستوى الجمهورية.

وأضاف المصدر أن الهيئة وفرت عددًا من المعدات والكاميرات وسيارات البث الخارجي، لمتابعة عملية التصويت في انتخابات الشيوخ، وذلك لتوفير أفضل تغطية ممكنة للحدث في ظل أهميته القصوى.

وكان حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قد أكد أن الإعلام الوطنى سيقوم بدوره في التغطية بمنتهى الشفافية والمصداقية وأنه سيتم تسخير كافة الإمكانيات لتغطية كافة المراحل الخاصة بتغطية انتخابات مجلس الشيوخ.

من جهتها، أكدت الهيئة الوطنية للصحافة أنه حرصًا منها على تسهيل متابعة الصحفيين لانتخابات مجلس الشيوخ وضمان قيامهم بدورهم على أكمل وجه، أصدر عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة قرارًا بتشكيل غرفة متابعة تضم الدكتور أحمد مختار، الدكتورة فاطمة سيد أحمد، وليد عبد العزيز، مروة السيسي.

وتكون الغرفة في حالة انعقاد دائم بمقر الهيئة لمتابعة ورصد الأداء الصحفي والتحريري للإصدارات الصحفية القومية وتسهيل متابعة الصحفيين للانتخابات بكافة مراحلها، وتذليل أية عقبات قد تواجههم خلال تغطيتهم للعملية الانتخابية والتواصل معهم بشكل مستمر.​