نائب رئيس مستقبل وطن: زيادة الإنفاق على الاستثمارات يؤكد أن مصر تسير على طريق النمو

مصراوي

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن إعلان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأن العام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، شهد زيادة في الإنفاق الحكومي على الاستثمارات بمختلف المجالات، يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح للنمو والنهضة الاقتصادية والانطلاق إلى آفاق الدول المُتقدمة اقتصاديًا خلال السنوات القادمة بما يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة على ضوء رؤية مصر 2030.

وأضاف منظور، في بيان، أن تخصيص ٢٨٠,٧ مليار جنيه للاستثمارات الحكومية في موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ منها ما يفوق ٢٢٥ مليار جنيه مُمولة من الخزانة العامة للدولة والمصادر الأخرى بزيادة تتجاوز ٣٥٪ عن العام المالي الماضي يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وكذلك رفع معدلات النمو، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة بشتى القطاعات، مُؤكدًا أن معدل النمو المصري وصل إلى 5.6% خلال عام 2018/2019، مقارنة بـ 5.3% خلال عام 2017/2018، و4.2% عام 2016/2017، و4.3% خلال عام 2015/2016، و4.4% خلال عام 2014/2015، و2.9% خلال عام 2013/2014 ليستمر معدل النمو في الصعود لتحتل مصر الآن المرتبة الأولى لأهم اقتصادات الشرق الأوسط خلال عامي 2018 و2019.

وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الاقتصاد المصري يواصل إثبات قدرته على التماسك والتعامل الإيجابي مع الأزمات الطارئة والتعافي من آثارها لاسيما أزمة فيروس كورونا المُستجد التي أثرت بشكل سلبي على اقتصادات جميع دول العالم، مُشيرًا إلى أن البنك الدولي أعلن عن توقعاته حول معدلات النمو الاقتصادي لدول العالم خلال عام 2020 وتوقع أن تحتل مصر المركز الخامس لأعلى معدلات نمو اقتصادي في العالم بمعدل نمو يصل إلى 3% ضمن 30 اقتصادًا مُتوقع لها النمو عام 2020.

وتابع:"وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" أعلنت عن توقعتها بتراجع معدل التضخم إلى 7.5% في شهر يونيو 2020، في حين أن المعدل الفعلي للتضخم سجل 5.6% في يونيو 2020، ومن المُتوقع أيضًا تراجع معدل التضخم إلى 6.5% في يونيو 2021، مقابل بيان الوكالة المُقدر الذي سجل فيه 9.4% في شهر يونيو 2019".