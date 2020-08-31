البيئة: ضبط 18 مصنع طوب طفلي مخالف بكفرالشيخ

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة تستكمل جهودها للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء بالتنسيق مع الجهات المعنية والعمل على التوسع في برامح التوعية لرفع الوعي لدى المزارعين بمخاطر الحرق وأهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية، وتكثيف عمليات التفتيش على كافة الصناعات وعمل مراجعة بيئية والتأكد من مدى التزامهم بيئيا حفاظا على جودة الهواء وصحة المواطن.

وبحسب بيان، شن الفرع الإقليمي لوزارة البيئة بوسط الدلتا حملة تفتيشية مكبرة على مصانع الطوب الطفلي بمركزي دسوق وفوة بكفرالشيخ، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام متواصلة، حيث قامت لجنة من الفرع بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ورئاسة مركز ومدينة دسوق ومدينة فوة.

وأسفرت الحملة عن التفتيش على ٢٤ مصنع طوب طفلي وتبين وجود ١٨ مصنعا يعملون بالمخالفة للاشترطات البيئية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر لأصحاب تلك المصانع والتنبيه على المخالفين بضرورة الالتزام وعدم تكرار المخالفة، وجارِ المتابعة الدورية لتحسين الأداء البيئي لتلك المنشآت.

كما نفذ الفرع أربع حملات توعوية بقرى (تطاي - الجعفرية - عزبة الخليفة - سحيم) مركز السنطة بمحافظة الغربية وذلك لرفع الوعي البيئي للمزارعين بكيفية تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية من خلال تحويلها لأعلاف حيوانية غير تقليدية وكومات سمادية وغيرها.

وتم التنبيه على المزارعين بعدم القيام بحرق المخلفات الزراعية حفاظاً على صحة المواطنين وسلامة البيئة وعدم التعرض للمساءلة القانونية.

كما تم التعريف بدور وزارة البيئة في التصدي لظاهرة حرق المخلفات الزراعية والدعم الذي تقدمه الوزارة في هذا الشأن من خلال تشجيع الشباب على فتح مواقع لتجميع قش الأرز وتوفير معدات بإيجارات مناسبة وبكفاءة عالية مما يساهم في توفير فرص عمل وتحقيق عائد اقتصادي.