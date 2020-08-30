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البابا تواضروس ناعيًا شهداء الجيش: ستظل الكنيسة داعمة للقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب

09:43 م الأحد 30 أغسطس 2020
البابا تواضروس ناعيًا شهداء الجيش: ستظل الكنيسة داعمة للقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب

البابا تواضروس الثاني

(مصراوي):

نعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني، شهداء القوات المسلحة البواسل الذين استشهدوا نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة في حربها ضد الاٍرهاب.

وقال البابا تواضروس في بيان له: "نصلي أن يمنح الله عزاء وسلامًا لأهالي الشهداء الأبرياء وأن يمنَّ بالشفاء العاجل على المصابين".

وتابع: "ستظل الكنيسة دومًا ثابتةً على موقفها الداعم للقوات المسلحة في حربها مع الاٍرهاب الأسود، إلى أن تستطيع اقتلاع جذوره من أرض مصر وتحقيق كامل الأمن والطمأنينة لشعبنا المبارك".

واختتم بيانه قائلًا: "ليحفظ الرب القدير وطننا من كل شر، وينعم عليه وعلى أهله بالسلام والاستقرار".

تواضروس الكنيسة شهداء الجيش

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