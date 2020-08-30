وزير السياحة يتفقد معرض "ملوك الشمس" قبل افتتاحه رسميًا (صور)

(مصراوي):



تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، معرض "ملوك الشمس" بالمتحف القومي بالعاصمة التشيكية براج، قبل ساعات من افتتاحه الرسمي.

ومن المقرر أن يفتتح العناني ورئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، المعرض رسميًا مساء اليوم.

حضر الجولة سفير مصر ببراج السفير سعيد هندام، والسفير بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والدكتور ميروسلاف بارتا نائب رئيس جامعة تشارلز، وكميخال لوكاش مدير المتحف، وعالم الآثار زاهي حواس وأعضاء الوفد المصري.

وأعرب وزير السياحة والآثار عن إعجابه بأسلوب وطريقة العرض المتحفي للقطع، بالإضافة إلى أساليب التقنية الحديثة المطبقة مثل استخدام تقنية الهولوجرام، لشرح كل قطعة على حدى بطريقة مفصلة، ما يوفر للزائر الفرصة الكاملة للتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

وبعد الجولة عقد وزير السياحة والآثار مؤتمرًا صحفيًا عالميًا في المتحف، حضرته أكتر من 30 جهة صحفية وإعلامية وقنوات تليفزيونية من التشيك وفيننا وألمانيا وغيرهم، بالإضافة إلى جهات صحفية وإعلامية عالمية مثل الـ"CNN" والـ"Euronews"، ونقلت 5 قنوات تلفزيونية تشيكية وعالمية وقائع المؤتمر الصحفي على الهواء مباشرة والذي استمر مايقرب من ساعتين.

وخلال المؤتمر أعرب العناني عن فخره بالمجهود المبذول لتنظيم هذا المعرض الاسثنائي في هذا الوقت الاستثنائي الذي يمر به العالم، مضيفًا أن هذا المعرض يثبت ويؤكد "أننا أقوى من فيروس كورونا المستجد لأننا استطعنا أن نجعل هذا المعرض حقيقة".

ولفت إلى أن التحضيرات لهذا المعرض بدأت منذ حوالي 5 سنوات، وأن هذا المعرض هو أول معرض للآثار المصرية في التشيك والقطع المعروضة به لم تغادر مصر من قبل؛ فهي أول مرة تسافر في معرضا مؤقتًا، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء مدة المعرض المقررة ستعرض هذه القطع بالمتحف المصري الكبير.

وفي نهاية كلمته أعرب وزير السياحة والآثار عن ثقته في أن المعرض سيجذب عددًا كبيرًا من الزائرين ليس فقط من المواطنين التشيك، ولكن من الدول المجاورة وتشجيعهم على زيارة مصر لمشاهدة الأوجه المختلفة لحضارتها العريقة، والاستمتاع بشواطئها الخلابة وشمسها المشرقة وجوها الدافئ.



ويتوقع منظمي المعرض أن يستقبل خلال فترة إقامته في براج أكثر من 300 ألف زائر.

وقال بارتا إن المعرض فرصة للعودة إلى وقت عصر بناة الأهرامات، لعرض القطع الأثرية التي اكتشفتها البعثة التشيكية بمنطقة أبو صير، وأن المعرض من أكثر المعارض أهمية لأنه أول معرض للآثار المصرية في براج، وأكبر معرض لآثار الدولة القديمة كما أنه جاء في أيام عصيبة وقت أزمة فيروس كورونا المستجد، واصفًا أياه بالحلم الذي أصبح حقيقة، مقدمًا الشكر إلى مصر والتشيك لتحقيق هذا الحلم.

في نهاية المؤتمر، عرض فيلم تسجيلي عن أعمال البعثة التشيكية بمنطقة أبو صير، و فيلم "رحلة سائح في مصر" أطلقته وزارة السياحة والآثار في يونيو الماضي، ضمن حملتها الإعلانية للترويج لمصر قبيل إعادة فتح حركة السياحة إليها، اعتبارًا من يوليو الماضي، وحقق الفيلم على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة أكثر من 160 مليون مشاهدة في شهر تقريبًا.

ويتزامن افتتاح معرض "ملوك الشمس" مع الاحتفال بمرور 60 عامًا على العمل الأثري للبعثة التشيكية في مصر، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة ستة أشهر، حتي فبراير 2021.

ويعرض 90 قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة أبو صير الأثرية؛ من بينها رأس تمثال للملك "رع-نفر-اف"، ومجموعة من التماثيل من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين ومجموعة من الأواني الكانوبية، بالإضافة إلى 10 تماثيل أوشابتي من الفيانس.

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