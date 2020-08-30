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الخدمات الجوية تعقد دورة تدريبية لتطبيق الأساليب الحديثة في الإدارة

08:50 م الأحد 30 أغسطس 2020
الخدمات الجوية تعقد دورة تدريبية لتطبيق الأساليب الحديثة في الإدارة

الخدمات الجوية تعقد دورة تدريبية لتطبيق الأساليب ا

كتب- محمد عبيد:

عقدت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، دورة تدريبية تحت مسمى "نظم الإدارة الحديثة للمديرين" لمديري العموم ومديري الإدارات بالشركة، بالتعاون مع مركز إعداد القادة التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتأهيل الشباب للقيادة.

ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بعلم الإدارة والمصطلحات الإدارة المهمة، للممارسة الإدارية الصحيحة، وتعريف المشاركين بالوظائف الرئيسية للإدارة، والتعرف على المهارات القيادية والسلوكية للمديرين، والتعرف على أهمية التخطيط الاستراتيجي في المستويات الإدارية المختلفة، ووظائف المنظمة التي تشمل التسويق، الإنتاج، إدارة الموارد البشرية، الإدارة المالية.

‎وتم عقد الدورة التدريبية في المقر الرئيسي لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية، واستمر التدريب 6 أسابيع على يد نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين فى مختلف مجالات الإدارة.

مصر للطيران الخدمات الجوية دورة تدريبية

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