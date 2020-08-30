القوات الجوية تدمر 9 عربات محملة بالأسلحة أثناء محاولاتها اختراق الحدود (نص البيان)

كتب- محمد سامي:

أعلنت القوات المسلحة، أنه في إطار استكمال جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، واستمرارًا للنجاحات المتتالية، تمكنت القوات المسلحة من رصد وتتبع وتدمير عددًا من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر التكفيرية ملجأ لها ومرتكزًا لتنفيذ عملياتها الإرهابية وترويع المواطنين الآمنين.

وأسفرت الجهود خلال المدة من 22/7/2020 إلى 30/8/2020 عن تحقيق النجاحات الآتية:

تدمير 317 وكرًا وملجأ ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء، تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر.

واستهداف وتدمير 10 عربات دفع رباعي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية، ومقتل 73 عنصرًا تكفيريًا يتخذون من الملاجىْ أوكارًا لهم.

كما تم تنفيذ عددٍ من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل فردين تكفيريين شديدي الخطورة، وبحيازتهما بندقيتين آليتين، و5 خزن، وحزام ناسف، ومقتل فردين تكفيريين، وإصابة فرد تم إسعافه ويتلقى حاليًا العلاج في إحدى مستشفيات القوات المسلحة وجاري استجوابه، وعثر بحيازتهم على 4 بنادق آلية و6 خزنات وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، ومفجرات ودراجة نارية و3 ماكينات رفع مياه وأدوات إعاشة ومبالغ مالية.

وفي إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، نجحت القوات الجوية في استهداف وتدمير 9 عربات دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر، أثناء محاولاتها اختراق الحدود الغربية.

يأتي ذلك تزامنًا مع تكثيف القوات البحرية أعمال التمشيط والتفتيش بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتأمين الشريط الساحلي ضد أي تهديدات، وتفعيل إجراءات الأمن البحري داخل مياهنا الإقليمية.

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة استشهد وأصيب 3 ضابط و4 جنود في مناطق العمليات.

وتؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها للقضاء على الإرهاب، واقتلاع جذوره لتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.

بيان القيادة العامة للقوات المسلحة