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القوات المسلحة تعلن تدمير 317 وكرًا للإرهابيين في شمال سيناء (فيديو)

06:59 م الأحد 30 أغسطس 2020
القوات المسلحة تعلن تدمير 317 وكرًا للإرهابيين في شمال سيناء (فيديو)

عمليات سيناء

كتب- محمد سامي:

نشر المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد تامر الرفاعي، فيديو لإنجازات القوات المسلحة، في تدمير عدد من البؤر الإرهابية، بشمال سيناء، يتخذها الإرهابيون أوكارًا يختبئون فيها.

وبحسب الفيديو، تم تدمير 317 وكرًا وملجئًا ومخزنًا للمواد المتفجرة في شمال سيناء، وتدمير 10 عربات دفع رباعي للعناصر التكفيرية، ومقتل 73 عنصرًا تكفيريًا، ومقتل فردين تفكيريين شديدي الخطورة، وفردين آخرين، وإصابة فرد تم إسعافه يتم علاجه في أحد مستشفيات القوات المسلحة.

القوات المسلحة البؤر الإرهابية شمال سيناء

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