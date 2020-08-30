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كسر مفاجئ في خط 1200 مم.. انقطاع مياه الشرب عن 12 منطقة في القاهرة

05:31 م الأحد 30 أغسطس 2020
كسر مفاجئ في خط 1200 مم.. انقطاع مياه الشرب عن 12 منطقة في القاهرة

انقطاع مياه الشرب

(مصراوي):


أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهي "روكسي – الخليفة المأمون – منشية البكري – جميع مناطق عين شمس – المطرية - حدائق الزيتون – حلمية الزيتون – حدائق القبة – مساكن الشركة السعودية – كوبري القبة - منشية الصدر - العباسية" نتيجة كسر مفاجئ لخط مياه شرب قطر 1200 مم القادم من محطة مسطرد لتغذية بعض مناطق مصر الجديدة، نتيجة تنفيذ أعمال طرق بمنطقة عين شمس.

وأعربت الشركة، عن أسفها عن هذا العطل الخارج غير المقصود، لافتة إلى أنها ستبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.


انقطاع مياه الشرب شركة مياه الشرب بالقاهرة روكسي حدائق الزيتون

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