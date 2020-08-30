أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

بعد إعلان النتائج.. ما أعلى 10 كليات بتنسيق كليات الهندسة لعام 2020؟

04:23 م الأحد 30 أغسطس 2020
بعد إعلان النتائج.. ما أعلى 10 كليات بتنسيق كليات الهندسة لعام 2020؟

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

كتبت- داليا شبل:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج القبول بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020، والتي انطلقت السبت 22 أغسطس وانتهت في 27 أغسطس الماضي بحد أدنى 97.60 للشعبة العلمية علوم، وحد أدنى 94.4% للشعبة العلمية هندسة، و حد أدنى 79.9 للشعبة الأدبية.

وقال عبد الغفار، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، اليوم الأحد، يمكن للطالب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني، لمعرفة نتيجة قبوله بالجامعة التي تم الترشح لها، عبر الرابط التالي:

https://tansik.egypt.gov.eg/TansikResults/

وننشر أعلى 10 كليات بتنسيق كليات الهندسة:

هندسة القاهرة396

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 393.5

هندسة عين شمس 393

هندسة المنصورة 393

هندسة دمياط 392.5

هندسة الزقازيق 390

هندسة طنط ا390

هندسة سوهاج 389.5

هندسة بني سويف 389

هندسة الإسكندرية 389

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي تنسيق الجامعات تنسيق كليات الهندسة

الخبر التالى:

الأكثر تطورًا.. وزيرة الصحة: وحدات ومراكز طب الأسرة بالأقصر من الجيل الثاني

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98497

    عدد المصابين

  • 71302

    عدد المتعافين

  • 5376

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25138336

    عدد المصابين

  • 17475853

    عدد المتعافين

  • 845481

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس