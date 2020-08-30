بعد إعلان النتائج.. ما أعلى 10 كليات بتنسيق كليات الهندسة لعام 2020؟
كتبت- داليا شبل:
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج القبول بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020، والتي انطلقت السبت 22 أغسطس وانتهت في 27 أغسطس الماضي بحد أدنى 97.60 للشعبة العلمية علوم، وحد أدنى 94.4% للشعبة العلمية هندسة، و حد أدنى 79.9 للشعبة الأدبية.
وقال عبد الغفار، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، اليوم الأحد، يمكن للطالب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني، لمعرفة نتيجة قبوله بالجامعة التي تم الترشح لها، عبر الرابط التالي:
https://tansik.egypt.gov.eg/TansikResults/
وننشر أعلى 10 كليات بتنسيق كليات الهندسة:
هندسة القاهرة396
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 393.5
هندسة عين شمس 393
هندسة المنصورة 393
هندسة دمياط 392.5
هندسة الزقازيق 390
هندسة طنط ا390
هندسة سوهاج 389.5
هندسة بني سويف 389
هندسة الإسكندرية 389
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