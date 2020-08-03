أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأضحى أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة

​"إجباري للمدن".. استثناء القرى وتوابعها من طلاء واجهات العقارات كشرط لإتمام التصالح

08:26 م الإثنين 03 أغسطس 2020
​"إجباري للمدن".. استثناء القرى وتوابعها من طلاء واجهات العقارات كشرط لإتمام التصالح

طلاء واجهات العقارات

كتب- محمد نصار:

اشترطت الحكومة- وفقًا لنص قانون التصالح- في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، على أنه يشترط لإتمام عملية التصالح تشطيب واجهات العقارات محل المخالفة، من جانب أصحابها.

ونصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، على أنه في حالة قبول طلب التصالح، تقوم الجهة الإدارية المختصة بالتأكد من طلاء واجهات العقارات بشكل كامل للمبنى محل المخالفة، على أن يستثنى من ذلك المباني في القرى وتوابعها.

وتنتهي المهلة الحكومية الممنوحة، وفقًا للقانون للمخالفين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء الخاصة بهم في 30 سبتمبر المقبل.

ويحق لرئيس مجلس الوزراء وفقًا للقانون أيضًا أن يمدد هذه الفترة لعام آخر، على أن تبدأ –في حالة مدها- من 31 أغسطس 2020 وحتى نهاية أغسطس 2021.

طلاء واجهات العقارات الحكومة قانون التصالح العقارات

الخبر التالى:

​الزراعة: نسبة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية 100%

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94483

    عدد المصابين

  • 42455

    عدد المتعافين

  • 4865

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 17901532

    عدد المصابين

  • 11264274

    عدد المتعافين

  • 685780

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تعتمد في العاشرة والنصف صباح غدٍ.. وزير التعليم يحدد موعد إتاحة نتيجة الثانوية العامة