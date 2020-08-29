"الأوقاف": انطلاق دورة تنمية المهارات اللغوية عبر تقنية (zoom)

كتب- محمود مصطفى:



انطلقت اليوم السبت فعاليات الأسبوع الأول لدورة تنمية المهارات اللغوية والأسلوبية.

وذكرت وزارة الأوقاف في بيان لها، اليوم السبت، إن دورة تنمية المهارات اللغوية والأسلوبية، والتي تنفذ (أونلاين)، عبر تقنية (zoom) تأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف باللغة العربية وأهميتها في تحقيق التواصل المجتمعي لأئمة الأوقاف.

وأشارت الوزارة إلى أن الدورة يحاضر فيها الدكتور هيثم الحاج علي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد بهي الدين أستاذ النقد الأدبي بجامعة حلوان ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأن محاضرات اليوم تضمنت مناقشات حول الثقافة العربية والتعرف على فنونها ومحاولة الاستفادة من فنون الثقافة والأدب، والاطلاع على العلوم الحديثة بوسائلها المختلفة لتعزيز الهوية والقيم المصرية.

وأشار إلى أن هذه الدورة تهدف إلى إكساب الأئمة والدعاة المهارات اللغوية التي تحقق أفضل الوسائل للتواصل المجتمعي من خلال اللغة العربية وهي المنظومة الأساسية للتواصل، كما اشتملت المحاضرات على مناقشات حول كتاب: "فن الإلقاء" للراحل عبد الوارث عسر.