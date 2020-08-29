بسبب تعديات البناء.. السيسي للمسؤولين: اللي مش قادر يحقق الانضباط يقول

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للمحافظين والمسئولين بالدولة فيما يتعلق بمخالفات البناء والتعديات، قائلا: بقول للمحافظين والمسئولين، اللي لا يستطيع أن يحقق الانضباط بصراحة قولي ده موضوع أنا مش قده وسلامو عليكم، أنا بتكلم وكل الناس سامعاني في مصر، مفيش حد في العالم يتحدث عن أوضاعه أمام الرأي العام على الهواء كده، إلا إذا كان الهدف الإصلاح فقط.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت: إحنا أعداء البلد دي مش اللي بيعمله معانا الإرهاب بس، لا والله العظيم، ده عدو، طيب أنت عايز تبني خليني أنظملك انا، إنما كده مينفعش، مقدرش كل يوم في خلال 4 سنين في قرية واحدة أشيل المباني دي والدكتور علي "علي عبدالعال، رئيس البرلمان" يقولي هعمل إيه.

وتابع الرئيس: خلونا ناخد خط ونقف، والله وانا جاي بالطيارة فيه ناس بتتعدى وبتبني بتعملوا كده ليه، هل إحنا مش فاهمين القضية وحجم الطلب على المباني، مش هاممكم بلدكم ولا مستقبل أولادكم، المسئولين عن الدولة أوعى حد يزعل مني، يا رجال مظبوطين يا حاجة تانية ودي مش وقتها اللي مش قادر مش وقته واللي خايف مش وقته ويقول مقدرش، مدام سكت وقولت آه تنفذ الكلام.