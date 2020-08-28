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تراجع طفيف.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الجمعة

11:06 م الجمعة 28 أغسطس 2020
تراجع طفيف.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الجمعة

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، تسجيل 223 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 20 حالة جديدة.

كانت الوزارة سجلت أمس، 237 حالة إيجابية لفيروس كورونا و25 حالة وفاة.

ولفتت الوزارة في بيان اليوم، إلى خروج 807 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 70419 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 98285 حالة من ضمنهم 70419 حالة تم شفاؤها، و 5362 حالة وفاة.

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